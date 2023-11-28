У кількох мікрорайонах Луцька завтра можливі перебої з водою
Сьогодні, 15:20
У зв'язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні по вулиці О. Куцини, 15 (колишня вул. Чехова, 15, біля річки Сапалаївка) 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька буде понижений тиск подачі води.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
"24 січня з 9:00 до 17:00 буде понижено тиск подачі води у водопровідній мережі в Привокзальному районі, в частині мікрорайону Вишків, по вулицях Шопена, Винниченка, Клима Савура, Стрілецька і прилеглих до них вулицях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рекомендовано завчасно зробити запаси води, особливо на верхніх поверхах, де пониження тиску може істотно вплинути на водопостачання.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
"24 січня з 9:00 до 17:00 буде понижено тиск подачі води у водопровідній мережі в Привокзальному районі, в частині мікрорайону Вишків, по вулицях Шопена, Винниченка, Клима Савура, Стрілецька і прилеглих до них вулицях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рекомендовано завчасно зробити запаси води, особливо на верхніх поверхах, де пониження тиску може істотно вплинути на водопостачання.
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