У кількох мікрорайонах Луцька завтра можливі перебої з водою

У кількох мікрорайонах Луцька завтра можливі перебої з водою
У зв'язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні по вулиці О. Куцини, 15 (колишня вул. Чехова, 15, біля річки Сапалаївка) 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька буде понижений тиск подачі води.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

"24 січня з 9:00 до 17:00 буде понижено тиск подачі води у водопровідній мережі в Привокзальному районі, в частині мікрорайону Вишків, по вулицях Шопена, Винниченка, Клима Савура, Стрілецька і прилеглих до них вулицях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекомендовано завчасно зробити запаси води, особливо на верхніх поверхах, де пониження тиску може істотно вплинути на водопостачання.

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Теги: Луцьк, вода
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