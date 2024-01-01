Як правильно купатися у крижаній воді: поради луцьких «моржів» і лікарів

купання у крижаній воді.



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Всього у місті майже сотня "моржів", розповів один із них Петро Леонтьєв.



Історії любителів зимового купання



Лучанину Петру Леонтьєву — 83 роки, 23 із них чоловік моржує. Каже: раніше були проблеми зі здоров’ям, а коли почав занурюватися у холодну воду, став ліпше почуватися.



"Ходжу і влітку, і взимку. Треба відчувати воду, всередині і заходиш розслабитися. І от бачите скільки я тут стою і мені не холодно. Але, мине десь 20-30 хвилин і починають вже руки мерзнути", — говорить чоловік.



До клубу любителів зимового купання у Луцьку приєднався переселенець з Авдіївки Сергій Толбатов. Чоловік каже: "моржує" уже 15 років.



"Починає кров працювати, голова, і все решта. Всім раджу, дуже добре для здоров'я. Головне — не вживати алкоголь перед пірнанням", — додає переселенець.



Що про моржування кажуть лікарі



Звикати до холодної води потрібно починати поступово, каже сімейний лікар Луцького центру первинної меддопомоги №3 Анатолій Байда. Він наголошує, що без підготовки пірнати у холодну воду не можна — може бути спазм судин чи зупинка дихання.



"Якщо людина вважає, що це її допоможе, то віра має велике значення. Взагалі моржування може підсилити тонус організму, підвищити імунітет. Тому що під час моржування підсилюється загальний тонус організму. Але, є і протипокази. Люди з хронічними захворюваннями, особливо в період загострення їх, не бажано займатися", — додав Анатолій Байда.



Зі слів лікаря, після занурення у холодну воду потрібно витертися рушником, одягнути одяг і взуття, а також випити теплого чаю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поки триває зима, на центральному пляжі Луцька на річці Стир у парку збираються «моржі» - любителіПро це пише Суспільне Всього у місті майже сотня "моржів", розповів один із нихЛучанину Петру Леонтьєву — 83 роки, 23 із них чоловік моржує. Каже: раніше були проблеми зі здоров’ям, а коли почав занурюватися у холодну воду, став ліпше почуватися."Ходжу і влітку, і взимку. Треба відчувати воду, всередині і заходиш розслабитися. І от бачите скільки я тут стою і мені не холодно. Але, мине десь 20-30 хвилин і починають вже руки мерзнути", — говорить чоловік.До клубу любителів зимового купання у Луцьку приєднався переселенець з Авдіївки. Чоловік каже: "моржує" уже 15 років."Починає кров працювати, голова, і все решта. Всім раджу, дуже добре для здоров'я. Головне — не вживати алкоголь перед пірнанням", — додає переселенець.Звикати до холодної води потрібно починати поступово, каже сімейний лікар Луцького центру первинної меддопомоги №3. Він наголошує, що без підготовки пірнати у холодну воду не можна — може бути спазм судин чи зупинка дихання."Якщо людина вважає, що це її допоможе, то віра має велике значення. Взагалі моржування може підсилити тонус організму, підвищити імунітет. Тому що під час моржування підсилюється загальний тонус організму. Але, є і протипокази. Люди з хронічними захворюваннями, особливо в період загострення їх, не бажано займатися", — додав Анатолій Байда.Зі слів лікаря, після занурення у холодну воду потрібно витертися рушником, одягнути одяг і взуття, а також випити теплого чаю.

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