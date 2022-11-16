Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ

Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ
У Польщі призупинили розслідування інциденту з падінням ракети, внаслідок якого загинули двоє людей в селі Пшеводув після масованого удару росії по Україні у листопаді 2022 року.

Про це повідомило польське видання RMF FM, пише Суспільне.

"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії", — мовиться в повідомленні.

У матеріалі вказується, що в прокуратурі ухвалили відповідне рішення "в зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".

RMF FM пише, що поляки відправили свої запити "багато місяців тому".

"Зазначалося зокрема про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформувало видання.

Як пояснили журналісти, "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".

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Теги: Польща, росія, ракети
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