Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ
Сьогодні, 15:45
У Польщі призупинили розслідування інциденту з падінням ракети, внаслідок якого загинули двоє людей в селі Пшеводув після масованого удару росії по Україні у листопаді 2022 року.
Про це повідомило польське видання RMF FM, пише Суспільне.
"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії", — мовиться в повідомленні.
У матеріалі вказується, що в прокуратурі ухвалили відповідне рішення "в зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".
RMF FM пише, що поляки відправили свої запити "багато місяців тому".
"Зазначалося зокрема про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформувало видання.
Як пояснили журналісти, "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".
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Про це повідомило польське видання RMF FM, пише Суспільне.
"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії", — мовиться в повідомленні.
У матеріалі вказується, що в прокуратурі ухвалили відповідне рішення "в зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".
RMF FM пише, що поляки відправили свої запити "багато місяців тому".
"Зазначалося зокрема про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформувало видання.
Як пояснили журналісти, "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".
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