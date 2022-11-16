Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ

падінням ракети, внаслідок якого загинули двоє людей в селі Пшеводув після масованого удару росії по Україні у листопаді 2022 року.



Про це повідомило польське видання RMF FM, пише



"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії", — мовиться в повідомленні.



У матеріалі вказується, що в прокуратурі ухвалили відповідне рішення "в зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".



RMF FM пише, що поляки відправили свої запити "багато місяців тому".



"Зазначалося зокрема про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформувало видання.



Як пояснили журналісти, "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі призупинили розслідування інциденту зпісля масованого удару росії по Україні у листопаді 2022 року.Про це повідомило польське видання RMF FM, пише Суспільне "Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії", — мовиться в повідомленні.У матеріалі вказується, що в прокуратурі ухвалили відповідне рішення "в зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".RMF FM пише, що поляки відправили свої запити "багато місяців тому"."Зазначалося зокрема про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформувало видання.Як пояснили журналісти, "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію