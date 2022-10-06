Кабмін погодив кандидатуру ексмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА

Кабмін погодив кандидатуру ексмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА
Кабмін погодив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише LB.ua.

“Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.

Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посади Юрія Малашка.

Хто такий Іван Федоров

Раніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.

11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

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Теги: Федоров, Запорізька ОВА
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