Кабмін погодив кандидатуру ексмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА
Сьогодні, 16:20
Кабмін погодив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише LB.ua.
“Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.
Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посади Юрія Малашка.
Хто такий Іван Федоров
Раніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.
11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.
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Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише LB.ua.
“Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.
Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посади Юрія Малашка.
Хто такий Іван Федоров
Раніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.
11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.
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