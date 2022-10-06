Кабмін погодив кандидатуру ексмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА

Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.



Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише



“Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.



Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посади Юрія Малашка.



Хто такий Іван Федоров



Раніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.



11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін погодив кандидатуруна посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді, пише LB.ua “Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посадиРаніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

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