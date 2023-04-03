Після вибухів у Владивостоці знеструмлено сотні будинків
Сьогодні, 16:39
У російському Владивостоці після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, знеструмлено сотні будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами місцевих жителів, горять підстанції на вулиці Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.
За інформацією місцевої енергокомпанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, зафіксовано спалах у закритому розподільчому пристрої.
Нагадаємо, на території Росії після початку війни проти України почастішали пожежі на різних об'єктах. У близьких до України регіонах це часто викликано ударами дронів.
Крім того, українські спецслужби проводять спецоперації у Сибіру. Наприкінці листопада було підірвано Байкало-Амурську магістраль у Бурятії.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами місцевих жителів, горять підстанції на вулиці Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.
За інформацією місцевої енергокомпанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, зафіксовано спалах у закритому розподільчому пристрої.
Нагадаємо, на території Росії після початку війни проти України почастішали пожежі на різних об'єктах. У близьких до України регіонах це часто викликано ударами дронів.
Крім того, українські спецслужби проводять спецоперації у Сибіру. Наприкінці листопада було підірвано Байкало-Амурську магістраль у Бурятії.
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