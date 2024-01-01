Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим





Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Головного управління Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.



За інформацією правоохоронців, тіло чоловіка виявили сьогодні, 23 січня. Загиблим виявився мешканець села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти.



У соціальних мережах люди просторікують, що чоловік замерз на смерть. Однак остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.



Нагадаємо, правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло мешканця села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти, виявили без ознак життя.Цю інформацію у коментаріпідтвердила речниця Головного управління Національної поліції України у Волинській областіЗа інформацією правоохоронців, тіло чоловіка виявили сьогодні, 23 січня. Загиблим виявився мешканець села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти.У соціальних мережах люди просторікують, що чоловік замерз на смерть. Однак остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.Нагадаємо, правоохоронці та родичііз села Зимне Володимирського району.

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