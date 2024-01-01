Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
Тіло мешканця села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти, виявили без ознак життя.
Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Головного управління Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.
За інформацією правоохоронців, тіло чоловіка виявили сьогодні, 23 січня. Загиблим виявився мешканець села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти.
У соціальних мережах люди просторікують, що чоловік замерз на смерть. Однак остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Нагадаємо, правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.
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Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Головного управління Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.
За інформацією правоохоронців, тіло чоловіка виявили сьогодні, 23 січня. Загиблим виявився мешканець села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти.
У соціальних мережах люди просторікують, що чоловік замерз на смерть. Однак остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Нагадаємо, правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.
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