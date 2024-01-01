Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим

Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Тіло мешканця села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти, виявили без ознак життя.

Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Головного управління Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.

За інформацією правоохоронців, тіло чоловіка виявили сьогодні, 23 січня. Загиблим виявився мешканець села Буяни Луцького району, який вважався зниклим безвісти.

У соціальних мережах люди просторікують, що чоловік замерз на смерть. Однак остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.

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Теги: смерть, Волинь
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