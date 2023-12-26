«Добийте вцілілих»: російська блогерка допатякалася до криміналу

«Добийте вцілілих»: російська блогерка допатякалася до криміналу
За матеріалами СБУ підозру отримала російська блогерка, яка після ракетного удару по Харкову закликала «добивати вцілілих» українців.

Про це у телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».

Крім того пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу «підхоплювали» топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

«Добийте вцілілих»: російська блогерка допатякалася до криміналу


Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: пропаганда, росія
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