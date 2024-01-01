У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині

У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині
У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна вістка – загинув військовослужбовець 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса Сергій Шершень, 1994 року народження.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Старший солдат, інспектор прикордонної служби, механік-водій Сергій Вікторович Шершень загинув 11 січня 2024 року під час ворожого штурму в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 24 до 26 січня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання повідомлять пізніше.


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Теги: загиблі, війна
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