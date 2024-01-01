У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 17:14
У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна вістка – загинув військовослужбовець 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса Сергій Шершень, 1994 року народження.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Старший солдат, інспектор прикордонної служби, механік-водій Сергій Вікторович Шершень загинув 11 січня 2024 року під час ворожого штурму в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 24 до 26 січня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Старший солдат, інспектор прикордонної служби, механік-водій Сергій Вікторович Шершень загинув 11 січня 2024 року під час ворожого штурму в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 24 до 26 січня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Шахрай надурив жінку з Луцька
Сьогодні, 17:49
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Сьогодні, 17:37
У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 17:14
Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових, – командувач армії Естонії
Сьогодні, 17:00
У Генштабі ЗСУ зробили заяву на тлі падіння Іл-76 у росії
Сьогодні, 16:57