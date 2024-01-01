У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині

У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна вістка – загинув військовослужбовець 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса, 1994 року народження.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Старший солдат, інспектор прикордонної служби, механік-водій Сергій Вікторович Шершень загинув 11 січня 2024 року під час ворожого штурму в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 24 до 26 січня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання повідомлять пізніше.