Гроші, зібрані під час велопробігу в Луцьку, передали волонтерам

Гроші, зібрані під час велопробігу в Луцьку, передали волонтерам
У рамках низки публічних заходів, серед яких і велопробіг у вишиванках у Луцьку, організатори передали волонтерам для забезпечення бійців 100-ї бригади.

Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.

Як ідеться у повідомленні, представники департаменту передали Павлу Цапюку та «Військовій пошті» майже 17,3 тисячі гривень для 100 окремої бригади територіальної оборони.

«Кошти було зібрано в рамках заходів: «Спортивні хроніки війни», велопробіг у вишиванках та акції «Українська вишиванка». Дякуємо за кожен Ваш внесок, який наближає нашу Перемогу», - зазначили у департаменті.


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Теги: волонтери, ЗСУ
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