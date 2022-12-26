Гроші, зібрані під час велопробігу в Луцьку, передали волонтерам

У рамках низки публічних заходів, серед яких і велопробіг у вишиванках у Луцьку, організатори передали волонтерам для забезпечення бійців 100-ї бригади.Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.Як ідеться у повідомленні, представники департаменту передалита «Військовій пошті» майже 17,3 тисячі гривень для 100 окремої бригади територіальної оборони.«Кошти було зібрано в рамках заходів: «Спортивні хроніки війни», велопробіг у вишиванках та акції «Українська вишиванка». Дякуємо за кожен Ваш внесок, який наближає нашу Перемогу», - зазначили у департаменті.