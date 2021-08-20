Волинська влада домовляється про співпрацю із Тайванем

Волинська влада домовляється про співпрацю із Тайванем
У Волинській ОВА обговорили можливість співпраці із Торговим представництвом Тайваню.

Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

Волинь відвідав Су Ю-Суань, директор Торгового представництва Тайваню. Офіс цієї неурядової організації діє у Києві з 2006 року. На сьогодні це єдина компанія, яка представляє Тайвань в Україні. Сам керівник Представництва Су Ю-Суань проживає в Україні вже більше 5 років, вільно розмовляє українською та розуміється у політичній і економічній ситуації нашої країни.

Метою зустрічі стало обговорення потенційних державних інвестицій, гуманітарної допомоги (зокрема, у медичній та економічній галузях), підтримка ініціатив з відновлення.

«Я добре розумію ситуацію вашої держави. Про Україну зараз багато говорять у світі. Але у самому Тайвані наш уряд та населення майже нічого не знають про це. Я прожив в Україні більше п’яти років і маю можливість донести інформацію зсередини представникам свого уряду та партнерським організаціям», – розповів Су Ю-Суань.

Заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко подякував гостю за візит та підтримку. Разом вони обговорили потреби області та інвестиційні програми, які реалізує Волинська ОВА.

Також Олександр Троханенко доручив керівникам відповідних структур облдержадміністрації підготувати перелік потреб і проєктів, які можливо реалізувати спільно із Торговим представництвом Тайваню.

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Теги: економіка, Волинь
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