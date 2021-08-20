Волинська влада домовляється про співпрацю із Тайванем

У Волинській ОВА обговорили можливість співпраці із Торговим представництвом Тайваню.Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.Волинь відвідав, директор Торгового представництва Тайваню. Офіс цієї неурядової організації діє у Києві з 2006 року. На сьогодні це єдина компанія, яка представляє Тайвань в Україні. Сам керівник Представництва Су Ю-Суань проживає в Україні вже більше 5 років, вільно розмовляє українською та розуміється у політичній і економічній ситуації нашої країни.Метою зустрічі стало обговорення потенційних державних інвестицій, гуманітарної допомоги (зокрема, у медичній та економічній галузях), підтримка ініціатив з відновлення.«Я добре розумію ситуацію вашої держави. Про Україну зараз багато говорять у світі. Але у самому Тайвані наш уряд та населення майже нічого не знають про це. Я прожив в Україні більше п’яти років і маю можливість донести інформацію зсередини представникам свого уряду та партнерським організаціям», – розповів Су Ю-Суань.Заступник голови облдержадміністраціїподякував гостю за візит та підтримку. Разом вони обговорили потреби області та інвестиційні програми, які реалізує Волинська ОВА.Також Олександр Троханенко доручив керівникам відповідних структур облдержадміністрації підготувати перелік потреб і проєктів, які можливо реалізувати спільно із Торговим представництвом Тайваню.