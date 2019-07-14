Двох представників ТЦК підозрюють у катуванні людини
Сьогодні, 02:37
Працівники ДБР повідомили про підозру в катуванні заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцю-водію цього відділу.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Військовим загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків з Харкова та Кривого Рогу. Вони намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.
Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.
"У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. 19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову", - повідомили у ДБР.
Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.
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Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Військовим загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків з Харкова та Кривого Рогу. Вони намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.
Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.
"У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. 19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову", - повідомили у ДБР.
Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.
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