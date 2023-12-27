У російському полоні – понад 8 тисяч українців
Сьогодні, 15:26
У російському полоні на сьогодні, 24 січня, перебувають понад вісім тисяч українців. Серед них як цивільні, так і військові.
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє Телеграмна служба новин.
За словами Юрія Таранюка, наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних.
«Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти», — зазначив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.
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Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє Телеграмна служба новин.
За словами Юрія Таранюка, наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних.
«Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти», — зазначив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.
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