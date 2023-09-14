У Луцьку встановлюють особи чоловіків, які причетні до крадіжок в «Аврорі»
Сьогодні, 15:00
Поліція встановлює особи чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відділ кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлює осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок з магазину «Аврора», що на проспекті Соборності у Луцьку.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіків, зображених на фото, повідомити в поліцію за контактними телефонами: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відділ кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлює осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок з магазину «Аврора», що на проспекті Соборності у Луцьку.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіків, зображених на фото, повідомити в поліцію за контактними телефонами: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
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