У Луцьку встановлюють особи чоловіків, які причетні до крадіжок в «Аврорі»

Поліція встановлює особи чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Відділ кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлює осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок з магазину «Аврора», що на проспекті Соборності у Луцьку."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіків, зображених на фото, повідомити в поліцію за контактними телефонами: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.