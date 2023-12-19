США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів





Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише



У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.



"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.



Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.



"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - наголосило Міністерство фінансів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США планують забезпечити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 мільярда доларів у рамках запиту на додаткове фінансування.Про це заявила міністр фінансівпід час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України, пише Економічна правда У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування."Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшогопро основний пакет фінансової підтримки України."Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - наголосило Міністерство фінансів.

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