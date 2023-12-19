США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
Сьогодні, 14:45
США планують забезпечити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 мільярда доларів у рамках запиту на додаткове фінансування.
Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише Економічна правда.
У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.
"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.
Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.
"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - наголосило Міністерство фінансів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише Економічна правда.
У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.
"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.
Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.
"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - наголосило Міністерство фінансів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Сьогодні, 15:11
США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
Сьогодні, 14:45
У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною
Сьогодні, 14:30