США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів

США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
США планують забезпечити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 мільярда доларів у рамках запиту на додаткове фінансування.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише Економічна правда.

У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - наголосило Міністерство фінансів.


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Теги: військова допомога, США
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