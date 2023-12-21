Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч

У 2023 році на Волині зменшилась кількість корів, великої рогатої худоби та свиней, як і знизилися показники виробництва продукції тваринництва.Про це йдеться у звіті про виконання бюджетних програм за 2023 рік департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.Позитивна динаміка спостерігалася лише у збільшенні чисельності птиці.Так, у порівнянні із 2022 роком поголів'я корів зменшилося на 6% і становить нині 63,8 тисяч голів. Поголів'я ВРХ стало менше на 9,4% - зараз в області нараховується 97,6 тися голів. Свиней теж поменшало на 6,1%.Птиці навпаки стало більше - приріст на понад 35%.У 2023 році впали також показники із виробництва продукції тваринництва.Також у департаменті АПК повідомили, що минулоріч українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж у 2022-му: в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу. У 2022 році ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.При цьому споживання свинини зменшилось, у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3кг.Нагадаємо, що