У Луцькому районі – карантин, бо на Волині вперше виявили пташиний грип





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Речниця Держпродспоживслужби в області Аліна Вітинська розповіла, що високо патогенний грип птиці на Волині виявили вперше. З її слів, станом на 22 січня за результатами лабораторних досліджень нових випадків хвороби поки не зафіксовано.



Що відомо про хворих курей у Рожищі



У приватному господарстві у місті Рожище за одну ніч раптово загинули двоє курей. Фахівцям Держпродспоживслужби власниця розповіла: територія була огороджена, а птиця утримувалась в окремому курнику.



Крім загиблої птиці, жінка утримувала ще вісьмох курей і п'ять качок, які, з її слів, не контактували з птицею сусідів. Однак на територію обійстя жінки періодично залітали голуби.



Фахівці Луцької райлікарні ветмедицини відібрали біологічний матеріал загиблих курей на дослідження, результати яких виявили високопатогенний грип птиці.



Що відомо про хворобу і карантинні заходи у Луцькому районі



Як зазначила речниця Держпродспоживслужби, для здоров'я людей пташиний грип не становить небезпеки. Але людина може бути джерелом інфекції. Переносниками є дикі птахи, зокрема голуби.



Лікування високопатогенного пташиного грипу у пернатих наразі немає. Інкубаційний період хвороби у птиці — від декількох днів до двох тижнів.



Аби не допустити поширення грипу птиці, в Луцькому районі оголошено карантин та встановлено буферну зону захисту радіусом три кілометри — це територія навколо обійстя, де зафіксований пташиний грип, яка включає ще місто Рожище та село Олександрівка Копачівської громади.



Також визначена зона спостереження радіусом десять кілометрів, до якої входять села Рудня, Валерянівка, Копачівка, Кременець, Башова, Ужова, Рудка – Козинська, Козин, Пожарки, Залісці, Тростянка, Михалін, Дмитрівка, Топільне, Оленівка, Ольганівка, Дубище і Єлізаветин Луцького району.



Що робити власникам домашньої птиці



Щоб убезпечити домашню птицю від пташиного грипу фахівці обласної Держпродспоживслужби рекомендують власникам:



- ізолювати птицю;

- не допускати контакту свійської птиці з дикою;

- не зберігати в господарстві предмети, які можуть приваблювати диких птахів;

- зберігати корм захищеним від диких птахів та гризунів;

- забезпечити належну утилізацію посліду, сміття та полеглої свійської птиці.



Чи є нові випадки пташиного грипу



В селах на території Луцького району фахівці уже провели 275 досліджень у птиці з приватних господарств. Також дослідили курей з місцевого птахогосподарства. Аналізи проводили у Волинській регіональній лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.



Також 105 аналізів з приватних домогосподарств та з птахопідприємства направляли у Львівську регіональну державну лабораторію. Станом на 22 січня за результатами лабораторних досліджень нових випадків пташиного грипу в області не зафіксовано.



У разі виявлення у домашніх курей, гусей ознак чи змін, характерних для пташиного грипу або загибелі птиці волинян просять повідомляти про це фахівців ветмедицини та до їх прибуття ізолювати підозрілу на захворювання птицю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У двох курей в особистому господарстві у місті Рожище виявили пташиний грип. Тому у Луцькому районі оголосили карантин.Про це пише Суспільне Речниця Держпродспоживслужби в областірозповіла, що високо патогенний грип птиці на Волині виявили вперше. З її слів, станом на 22 січня за результатами лабораторних досліджень нових випадків хвороби поки не зафіксовано.У приватному господарстві у місті Рожище за одну ніч раптово загинули двоє курей. Фахівцям Держпродспоживслужби власниця розповіла: територія була огороджена, а птиця утримувалась в окремому курнику.Крім загиблої птиці, жінка утримувала ще вісьмох курей і п'ять качок, які, з її слів, не контактували з птицею сусідів. Однак на територію обійстя жінки періодично залітали голуби.Фахівці Луцької райлікарні ветмедицини відібрали біологічний матеріал загиблих курей на дослідження, результати яких виявили високопатогенний грип птиці.Як зазначила речниця Держпродспоживслужби, для здоров'я людей пташиний грип не становить небезпеки. Але людина може бути джерелом інфекції. Переносниками є дикі птахи, зокрема голуби.Лікування високопатогенного пташиного грипу у пернатих наразі немає. Інкубаційний період хвороби у птиці — від декількох днів до двох тижнів.Аби не допустити поширення грипу птиці, в Луцькому районі оголошено карантин та встановлено буферну зону захисту радіусом три кілометри — це територія навколо обійстя, де зафіксований пташиний грип, яка включає ще місто Рожище та село Олександрівка Копачівської громади.Також визначена зона спостереження радіусом десять кілометрів, до якої входять села Рудня, Валерянівка, Копачівка, Кременець, Башова, Ужова, Рудка – Козинська, Козин, Пожарки, Залісці, Тростянка, Михалін, Дмитрівка, Топільне, Оленівка, Ольганівка, Дубище і Єлізаветин Луцького району.Щоб убезпечити домашню птицю від пташиного грипу фахівці обласної Держпродспоживслужби рекомендують власникам:В селах на території Луцького району фахівці уже провели 275 досліджень у птиці з приватних господарств. Також дослідили курей з місцевого птахогосподарства. Аналізи проводили у Волинській регіональній лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.Також 105 аналізів з приватних домогосподарств та з птахопідприємства направляли у Львівську регіональну державну лабораторію. Станом на 22 січня за результатами лабораторних досліджень нових випадків пташиного грипу в області не зафіксовано.У разі виявлення у домашніх курей, гусей ознак чи змін, характерних для пташиного грипу або загибелі птиці волинян просять повідомляти про це фахівців ветмедицини та до їх прибуття ізолювати підозрілу на захворювання птицю.

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