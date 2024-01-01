Волинські легкоатлети вибороли «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 17:30
Представники Волині здобули два призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.
Про це повідомляє Суспільне.
Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбулися в Києві впродовж 20–21 січня.
Волиняни змагалися у спортивній ходьбі на дистанції п'ять тисяч метрів. Кандидат у майстри спорту Іван Банзерук із Каменя-Каширського подолав дистанцію за 19:27.77, а лучанин Віктор Шумік за 19:40.44.
Першість здобув спортсмен із Сумської області Сергій Світличний.
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Про це повідомляє Суспільне.
Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбулися в Києві впродовж 20–21 січня.
Волиняни змагалися у спортивній ходьбі на дистанції п'ять тисяч метрів. Кандидат у майстри спорту Іван Банзерук із Каменя-Каширського подолав дистанцію за 19:27.77, а лучанин Віктор Шумік за 19:40.44.
Першість здобув спортсмен із Сумської області Сергій Світличний.
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