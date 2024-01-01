Волинські легкоатлети вибороли «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті України





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Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбулися в Києві впродовж 20–21 січня.



Волиняни змагалися у спортивній ходьбі на дистанції п'ять тисяч метрів. Кандидат у майстри спорту Іван Банзерук із Каменя-Каширського подолав дистанцію за 19:27.77, а лучанин Віктор Шумік за 19:40.44.



Першість здобув спортсмен із Сумської області Сергій Світличний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Волині здобули два призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.Про це повідомляє Суспільне Командний чемпіонат Україниу приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбулися в Києві впродовж 20–21 січня.Волиняни змагалися у спортивній ходьбі на дистанції п'ять тисяч метрів. Кандидат у майстри спортуіз Каменя-Каширського подолав дистанцію за 19:27.77, а лучанинза 19:40.44.Першість здобув спортсмен із Сумської області

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