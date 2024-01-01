Сумна звістка: війна обірвала життя волинянина Сергія Бляхарчука
Сьогодні, 17:21
У Берестечківській громаді на Волині – скорбота. Стало відомо про загибель на війні земляка – Сергія Бляхарчука.
Про це у фейсбуці поінформувала Берестечківська міськрада.
«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка», - йдеться у повідомленні.
Під час виконання бойового завдання загинув житель села Смолява Бляхарчук Сергій Петрович, 14.08.1975р.н.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці поінформувала Берестечківська міськрада.
«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка», - йдеться у повідомленні.
Під час виконання бойового завдання загинув житель села Смолява Бляхарчук Сергій Петрович, 14.08.1975р.н.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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