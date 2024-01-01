Сумна звістка: війна обірвала життя волинянина Сергія Бляхарчука

Сергія Бляхарчука.



Про це у фейсбуці поінформувала Берестечківська міськрада.



«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка», - йдеться у повідомленні.



Під час виконання бойового завдання загинув житель села Смолява Бляхарчук Сергій Петрович, 14.08.1975р.н.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Берестечківській громаді на Волині – скорбота. Стало відомо про загибель на війні земляка –Про це у фейсбуці поінформувала Берестечківська міськрада.«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка», - йдеться у повідомленні.Під час виконання бойового завдання загинув житель села Смолява Бляхарчук Сергій Петрович, 14.08.1975р.н.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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