Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України





Про це повідомляють у



Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.



Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право.



Центр національного спротиву зауважує, що будь-яке сприяння окупації передбачає відповідальність.

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