Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України
Сьогодні, 16:50
Білорусь продовжує ворожу політику стосовно України й готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.
Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право.
Центр національного спротиву зауважує, що будь-яке сприяння окупації передбачає відповідальність.
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Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.
Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право.
Центр національного спротиву зауважує, що будь-яке сприяння окупації передбачає відповідальність.
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