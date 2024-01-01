Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України

Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України
Білорусь продовжує ворожу політику стосовно України й готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.

Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право.

Центр національного спротиву зауважує, що будь-яке сприяння окупації передбачає відповідальність.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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