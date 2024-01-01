Глава Нацполу: поліція не буде ходити по хатах і роздавати повістки

Глава Нацполу: поліція не буде ходити по хатах і роздавати повістки
Працівники Національної поліції сприяють представникам ТЦК при проведенні мобілізації, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів керівник Національної поліції України Іван Вигівський.

Журналісти поцікавилися у нього щодо ідеї залучення поліцейських до роздачі повісток.

«Позаминулого тижня у парламент виносився один із законопроектів щодо мобілізації, але він отримав зауваження та повернутий на доопрацювання. Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК», - зазначив Іван Вигівський.

За його словами, поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб.

«Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом», - сказав голова Національної поліції.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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