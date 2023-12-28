На Волині у прикордонних з Білоруссю районах поліцейські розпочинають нести службу у школах

Поліцейські розпочинають нести службу у школах Ковельського та Камінь-Каширського районів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Відсьогодні 47 поліцейських із числа співробітників ГУНП у Волинській області, поліції охорони та патрульної поліції розпочнуть виконувати обов’язки у школах Ковельського та Камінь-Каширського районів, що межують із білоруссю.Усі вони пройшли навчання на базі Львівського державного університету внутрішніх справ та готові зміцнювати безпечне середовище в освітніх закладах.Як ми вже повідомляли, проєкт «Офіцери Служби освітньої безпеки» впроваджується на території всієї України. Однак, насамперед розпочне функціонувати в тих регіонах, які розташовані найближче до зон бойових дій або до російського і білоруського кордонів.Офіцери служби освітньої безпеки – це. Фахівці здійснюватимуть пропускний режим, комунікуватимуть з іншими екстреними службами, особисто реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заходи тощо. Кожен офіцер забезпечений металошукачем, планшетом, рацією, спецзасобами, аптечками, аби вчасно, за потреби, вжити необхідних безпекових заходів.Під час інструктажу перед заступанням на службу заступник начальника ГУНП Віталій Ковальчук, начальник управління головної інспекції ГУНП Роман Качан, начальник управління превентивної діяльності Юрій Сидорук наголосили на дотриманні дисципліни та законності під час виконання офіцерами своїх службових обов’язків.Нагадаємо, діючі поліцейські нестимуть службу в такому режимі тимчасово, допоки не стартує кампанія з набору та навчання майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки.