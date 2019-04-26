Майже пів сотні волинських шкіл на кордоні з Білоруссю охоронятимуть офіцери безпеки

Майже пів сотні волинських шкіл на кордоні з Білоруссю охоронятимуть офіцери безпеки
47 навчальних закладів у Камінь-Каширському та Ковельському районах Волинської області, що розташовані неподалік кордону з Білоруссю, будуть забезпечені поліцейською охороною.

Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк. З її слів, школи в яких будуть працювати поліцейські, відбирало Міністерство освіти і науки України в рамках проєкту "Офіцер безпеки".

Проєкт передбачає, що офіцер відповідатиме за безпеку учнів в школі: забезпечуватиме пропускний режим в навчальному закладі, при собі матиме металошукач, щоб будь-яка стороння особа чи школярі не могли пронести до закладу небезпечні предмети.

Коли саме запрацює поліція охорони у прикордонних школах Волині — Наталія Матвіюк не сказала.

"Проєкт впроваджує спільно з Міністерством внутрішніх справ, яке має провести відбір серед працівників поліції та спеціальне для них спеціальне навчання, — каже Наталія Матвіюк. — Лише після цього МВС оголосить, коли з’являться офіцери безпеки у навчальних закладах області".

Фінансуватиме роботу поліцейської охорони в школах Міністерство внутрішніх справ України.

Як додала Наталія Матвіюк, в рамках проєкту в майбутньому всі школи в Україні будуть охоплені охороною, а офіцери безпеки будуть забезпечені спеціальними засобами та екіпіруванням, в тому числі металодетекторами, бодікамерами, планшетами та охоронятимуть школи протягом навчального дня.

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Теги: Волинь, школи, Білорусь, поліція
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