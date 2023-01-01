Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:43
28 грудня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.75, а продають за 42.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.75, а продають за 42.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже пів сотні волинських шкіл на кордоні з Білоруссю охоронятимуть офіцери безпеки
Сьогодні, 10:10
За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:43
На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА
Сьогодні, 09:35