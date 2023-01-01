Курс валют у Луцьку на 28 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.75, а продають за 42.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.80.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 грудня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.75, а продають за 42.30.Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.80.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

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