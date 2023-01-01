На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА





Про це



Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.



На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.



Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.



"Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.



Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури - повідомте про це правоохоронців", - наголошують у Київській ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини.Про це повідомили у Київській ОВА.Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб."Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури - повідомте про це правоохоронців", - наголошують у Київській ОВА.

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