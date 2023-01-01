На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА

На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА
З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

"Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.

Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури - повідомте про це правоохоронців", - наголошують у Київській ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:43
На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА
Сьогодні, 09:35
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 28 грудня
Сьогодні, 09:27
Повітряні сили вночі знищили сім ударних дронів
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 28 грудня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 28 грудня
Сьогодні, 09:27
Повітряні сили вночі знищили сім ударних дронів Повітряні сили вночі знищили сім ударних дронів
Сьогодні, 09:15
Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
27 грудень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже пів сотні волинських шкіл на кордоні з Білоруссю охоронятимуть офіцери безпеки
Сьогодні, 10:10
 0
За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
Сьогодні, 09:50
 0
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:43
 0
На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА
Сьогодні, 09:35
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 28 грудня
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8