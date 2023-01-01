Повітряні сили вночі знищили сім ударних дронів

Повітряні сили вночі знищили сім ударних дронів
У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну вісьмома БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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