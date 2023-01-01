Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО

Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО
Роботу луцької колажистки Зю Побережнюк продали на американському аукціоні.

Мета аукціону - збір коштів для українських воїнів. Про це лучанка написала на своїй сторінці у фейсбуці.

До мисткині звернулися представники "Vilni.hearts", волонтери зі США, які організовують благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Вони провели Андріївські вечорниці у Чикаго, щоб зібрати гроші на машину бійцям 100-ї бригади.
Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО
Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО

"Я створила колажний постер з цитатою В’ячеслава Чорновола, який вони продали на аукціоні за 300 $. Радію, що змогла хоч трохи долучитися до цього збору. Загалом вдалося зібрати 7011 $. Цього вистачить на машину та колеса. Дякую усім українцям закордоном за вашу підтримку та допомогу", - йдеться у дописі лучанки.
Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: Волинь, США, виставка, аукціон, 100 БрТрО
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