Роботу волинянки продали на аукціоні в США. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Роботу луцької колажистки Зю Побережнюк продали на американському аукціоні.
Мета аукціону - збір коштів для українських воїнів. Про це лучанка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
До мисткині звернулися представники "Vilni.hearts", волонтери зі США, які організовують благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Вони провели Андріївські вечорниці у Чикаго, щоб зібрати гроші на машину бійцям 100-ї бригади.
"Я створила колажний постер з цитатою В’ячеслава Чорновола, який вони продали на аукціоні за 300 $. Радію, що змогла хоч трохи долучитися до цього збору. Загалом вдалося зібрати 7011 $. Цього вистачить на машину та колеса. Дякую усім українцям закордоном за вашу підтримку та допомогу", - йдеться у дописі лучанки.
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Мета аукціону - збір коштів для українських воїнів. Про це лучанка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
До мисткині звернулися представники "Vilni.hearts", волонтери зі США, які організовують благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Вони провели Андріївські вечорниці у Чикаго, щоб зібрати гроші на машину бійцям 100-ї бригади.
"Я створила колажний постер з цитатою В’ячеслава Чорновола, який вони продали на аукціоні за 300 $. Радію, що змогла хоч трохи долучитися до цього збору. Загалом вдалося зібрати 7011 $. Цього вистачить на машину та колеса. Дякую усім українцям закордоном за вашу підтримку та допомогу", - йдеться у дописі лучанки.
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