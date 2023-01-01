В Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військових





Про це повідомляє



Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових, – повідомили в МО.



Бронежилет розробила компанія "Українська броня", тож це продукція національного виробника. Закуповувати його до війська буде "Державний оператор тилу".



Оскільки тепер виріб доступний для централізованої закупівлі, МО очікує від Генштабу "потребу щодо придбання цих виробів", відтак сформує обсяги та переліки для закупівлі.



Жінки мали змогу вплинути на розробки

Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали – треба було врахувати будову жіночого тіла. Тому "бронік" затвердили вже після другого етапу.



Характеристики жіночого бронежилету:



він вужчий у плечах і ширший у тазі;

має бронеплиту, вигнуту назовні;

важить від 10,5 кілограма залежно від розміру і комплектації;

у всьому іншому – не відрізняється від загальновійськового бронежилету.



Чому створення жіночого бронежилету – це важливо



"Жінки є кадровим потенціалом армії, а їх широке залучення в сектор безпеки і оборони свідчить про повагу до прав людей в армії та фокус на професійних навичках, а не гендерних ролях. Якщо армія проголошує рівність, потрібно забезпечити справедливі умови служби чоловікам і жінкам", – говорить ветеранка Юлія Кіріллова, співзасновниця руху VETERANKA.



У жовтні в Міноборони назвали цифру у 43 тисячі військовослужбовиць. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч. Тепер кожній із них буде простіше служити, маючи пристосовану до їхніх потреб амуніцію. У серпні Міністерство оборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма, а у жовтні на забезпеченні ЗСУ вперше з'явилася жіноча білизна.



Утім, все одно жінка має ламати стереотипи щодо служби в армії і показувати, що вона профі. Про це розповіла парамедикиня ССО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України вперше сертифікувало бронежилет, при створення якого враховували анатомічні особливості жінок-військових.Про це повідомляє 24 канал , посилаючись на Міністерство оборони України.Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових, – повідомили в МО.Бронежилет розробила компанія "Українська броня", тож це продукція національного виробника. Закуповувати його до війська буде "Державний оператор тилу".Оскільки тепер виріб доступний для централізованої закупівлі, МО очікує від Генштабу "потребу щодо придбання цих виробів", відтак сформує обсяги та переліки для закупівлі.Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали – треба було врахувати будову жіночого тіла. Тому "бронік" затвердили вже після другого етапу.Характеристики жіночого бронежилету:він вужчий у плечах і ширший у тазі;має бронеплиту, вигнуту назовні;важить від 10,5 кілограма залежно від розміру і комплектації;у всьому іншому – не відрізняється від загальновійськового бронежилету."Жінки є кадровим потенціалом армії, а їх широке залучення в сектор безпеки і оборони свідчить про повагу до прав людей в армії та фокус на професійних навичках, а не гендерних ролях. Якщо армія проголошує рівність, потрібно забезпечити справедливі умови служби чоловікам і жінкам", – говорить ветеранка Юлія Кіріллова, співзасновниця руху VETERANKA.У жовтні в Міноборони назвали цифру у 43 тисячі військовослужбовиць. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч. Тепер кожній із них буде простіше служити, маючи пристосовану до їхніх потреб амуніцію. У серпні Міністерство оборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма, а у жовтні на забезпеченні ЗСУ вперше з'явилася жіноча білизна.Утім, все одно жінка має ламати стереотипи щодо служби в армії і показувати, що вона профі. Про це розповіла парамедикиня ССО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію