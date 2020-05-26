Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»

Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
Відома на Волині волонтерка Наталія Ариванюк отримала медаль Почесна відзнака ОУВ «Запоріжжя».

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Наталія Ариванюк подякувала за високу відзнаку та зазначила, що вона належить усій волонтерській команді БО БФ «Волинь СОС медікал».

"Наш обов'язок - стояти пліч-о-пліч з нашою армією. Наше життя - це їхнє життя. Ця медаль належить не лише мені, а й нашій команді БО БФ «Волинь СОС медікал». Ми завдячуємо і гордимося усіма, хто долучається та підтримує нас у нашій меті до Перемоги. Ви - найкращі. Дякуємо за вашу безцінну підтримку та віру", - написала волонтерка.
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»

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Теги: Волинь, війна, нагороди
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