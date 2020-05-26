Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»

Відома на Волині волонтерка Наталія Ариванюк отримала медаль Почесна відзнака ОУВ «Запоріжжя».Про це волонтерка написала на своїй сторінці у фейсбуці.Наталія Ариванюк подякувала за високу відзнаку та зазначила, що вона належить усій волонтерській команді БО БФ «Волинь СОС медікал»."Наш обов'язок - стояти пліч-о-пліч з нашою армією. Наше життя - це їхнє життя. Ця медаль належить не лише мені, а й нашій команді БО БФ «Волинь СОС медікал». Ми завдячуємо і гордимося усіма, хто долучається та підтримує нас у нашій меті до Перемоги. Ви - найкращі. Дякуємо за вашу безцінну підтримку та віру", - написала волонтерка.