Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»
Сьогодні, 01:15
Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед".
Про це розповів глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, - пише "Українська правда".
"Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", - сказав Камишін.
Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.
Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, - пише "Українська правда".
"Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", - сказав Камишін.
Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.
Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
Сьогодні, 02:17
Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»
Сьогодні, 01:15
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
27 грудень, 23:17
Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які відали на потреби ЗСУ
27 грудень, 22:38