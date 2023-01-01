Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»

Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»
Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед".

Про це розповів глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, - пише "Українська правда".

"Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", - сказав Камишін.

Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна, дрони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
Сьогодні, 02:17
Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»
Сьогодні, 01:15
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
27 грудень, 23:17
Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які відали на потреби ЗСУ
27 грудень, 22:38
Схожі новини
Україна невдовзі може отримати більше американських дронів Switchblade 600 Україна невдовзі може отримати більше американських дронів Switchblade 600
13 жовтень, 07:33
Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі
08 травень, 09:15
Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе, – Spiegel Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе, – Spiegel
24 лютий, 10:33
США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
27 грудень, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
Сьогодні, 02:17
 0
Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»
Сьогодні, 01:15
 0
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
27 грудень, 23:17
 0
Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які відали на потреби ЗСУ
27 грудень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8