Україна налагодила серійний випуск дронів, схожих на «шахеди»

Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед".Про це розповів глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, - пише "Українська правда"."Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", - сказав Камишін.Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.