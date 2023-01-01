США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів

США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Допомога Україні від США
Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

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Теги: США, допомога, Україна, війна
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