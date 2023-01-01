США виділили Україні військової допомоги на 250 млн доларів
Сьогодні, 23:17
Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.
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