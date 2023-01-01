Що робити під час замикання новорічної гірлянди: поради волинських рятувальникиів. ВІДЕО





Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



В імпровізованій квартирі рятувальники гасили ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати, наскільки швидко поширюється вогонь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пожежники розповіли, як діяти під час замикання новорічної гірлянди.Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.В імпровізованій квартирі рятувальники гасили ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати, наскільки швидко поширюється вогонь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію