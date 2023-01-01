Що робити під час замикання новорічної гірлянди: поради волинських рятувальникиів. ВІДЕО

Що робити під час замикання новорічної гірлянди: поради волинських рятувальникиів. ВІДЕО
У Луцьку пожежники розповіли, як діяти під час замикання новорічної гірлянди.

Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

В імпровізованій квартирі рятувальники гасили ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати, наскільки швидко поширюється вогонь.


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Теги: гірлянда, ДСНС, пожежа, замикання
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