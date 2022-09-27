Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки

Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки
Вперше у Ковельському МТМО провели унікальну урологічну операцію. Завдяки оперативним професійним діям волинських лікарів життю молодої дівчини уже нічого не загрожує.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.

17-річна пацієнтка мала вроджену ваду сечовидільної системи - підковоподібну нирку (зрощення двох нирок). Стан її здоров’я погіршувався упродовж багатьох років, аж поки права половина підковоподібної нирки перестала функціонувати.
Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки

Хвору доставили в лікарню у важкому стані з вираженим больовим синдромом та наявністю гіпертонічного кризу. Через звуження у сечоводі та ускладнення відтоку сечі, об’єм рідини в нирці сягнув критичного рівня. А збільшення її розмірів стало помітним навіть зовні.

Лікарі діагностували термінальний гідронефроз із наслідками, гідронефротичну трансформацію правої половини підковоподібної нирки, вторинну артеріальну гіпертензію.
Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки

Команда фахівців у складі: Остапа Звоздяка, Миколи Дем’янчука, Олега Кубая, успішно виконала лапароскопічну гемінефруретеректомію правої половини підковоподібної нирки (мінілапаротомія за Пфанненштилем з видаленням макропрепарата). Дренування черевної порожнини.
Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки

"Дякуємо за співпрацю та обмін досвідом лікарю-урологу Володимиру Дмитріву (Перше територіальне медичне об’єднання Львова). Нині пацієнтка почувається добре та уже виписана додому. Важливо, що після такої складної операції у молодої дівчини відсутні післяопераційні шрами і рубці. Бо втручання виконане через маленький розріз на шкірі внизу живота, тож має хороший косметичний ефект. Медицина стрімко розвивається і надважливо за нею встигати. Наближаємо медичну допомогу до рівня кращих світових стандартів заради здоров’я та життя людей", - йдеться у дописі на сторінці ковельського медзакладу.

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Теги: Волинь, медицина, операція, Ковель
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