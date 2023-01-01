Відкачали 7 млн кубометрів води: на Волині борються із паводком. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У населених пунктах Волині, де на заплави вийшли річки Прип’ять у Ковельському районі та Стохід у Камінь-Каширському, за два тижні відкачали 7 мільйонів кубометрів води з присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь.
Як розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді, де нині підтоплені пасовища.
Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій.
Як долають наслідки підтоплення у Любешівській громаді
У селі Седлище Любешівської громади працює насосна станція, котра щогодини відкачує 144 тисячі кубометрів води, зазначив машиніст насосних установок Григорій Мартинчук. Каже: зараз працює один насос, а якщо настане великий паводок, то будуть використовувати ще три.
"В 8 годин приїжджаю і включаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохід. В даний час працює один насос", — говорить працівник.
Тиждень тому почала прибувати у підвал приватного будинку жителя села Седлище Василя Матюка. Чоловік розповів: така ситуація була й торік.
Окрім води, що стоїть біля подвір’я, каже чоловік, підтоплені і городи.
"Оце нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Сантиметрів сім зараз води. Це вже другій рік так. На городі в нас так само. На паях минулого року викисло чотири гектари пшениці, мусили пересівати. В цьому році я не знаю, що там останеться", — сказав Василь Матюк.
Жителька села Седлище Юлія Домальчук розповіла: доводиться чекати, поки вода зійде самостійно.
"Бувають таки роки, що вода майже під хлівом. Ну а поки що отак. А як буде далі – побачимо. – Як ви боретесь? У вас же грядки біля хати. – Грядки так і є, чекаємо поки вода спаде і все. – В льосі вода стоїть? – Да. З льоха носимо відрами", — сказала пенсіонерка.
Вода з полів сходить у магістральний канал, далі — у скидний, який скеровує її в річку Стохід. Таким чином намагаються запобігти затопленням і підтопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.
З його слів, загальна площа осушувальних систем Любешівської експлуатаційної дільниці — 24,5 тисячі гектарів.
Станом на 27 грудня, каже Віктор Крисько, рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів.
"І сніг, і дощ, і ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Ґрунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях блюдця є, по селах стоїть, не сходить вода. У нас є 16 насосних станцій, працює 9-10 кожен день", — сказав посадовець.
За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода, з невеликим дощем і мокрим снігом.
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Як розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді, де нині підтоплені пасовища.
Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій.
Як долають наслідки підтоплення у Любешівській громаді
У селі Седлище Любешівської громади працює насосна станція, котра щогодини відкачує 144 тисячі кубометрів води, зазначив машиніст насосних установок Григорій Мартинчук. Каже: зараз працює один насос, а якщо настане великий паводок, то будуть використовувати ще три.
"В 8 годин приїжджаю і включаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохід. В даний час працює один насос", — говорить працівник.
Тиждень тому почала прибувати у підвал приватного будинку жителя села Седлище Василя Матюка. Чоловік розповів: така ситуація була й торік.
Окрім води, що стоїть біля подвір’я, каже чоловік, підтоплені і городи.
"Оце нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Сантиметрів сім зараз води. Це вже другій рік так. На городі в нас так само. На паях минулого року викисло чотири гектари пшениці, мусили пересівати. В цьому році я не знаю, що там останеться", — сказав Василь Матюк.
Жителька села Седлище Юлія Домальчук розповіла: доводиться чекати, поки вода зійде самостійно.
"Бувають таки роки, що вода майже під хлівом. Ну а поки що отак. А як буде далі – побачимо. – Як ви боретесь? У вас же грядки біля хати. – Грядки так і є, чекаємо поки вода спаде і все. – В льосі вода стоїть? – Да. З льоха носимо відрами", — сказала пенсіонерка.
Вода з полів сходить у магістральний канал, далі — у скидний, який скеровує її в річку Стохід. Таким чином намагаються запобігти затопленням і підтопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.
З його слів, загальна площа осушувальних систем Любешівської експлуатаційної дільниці — 24,5 тисячі гектарів.
Станом на 27 грудня, каже Віктор Крисько, рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів.
"І сніг, і дощ, і ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Ґрунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях блюдця є, по селах стоїть, не сходить вода. У нас є 16 насосних станцій, працює 9-10 кожен день", — сказав посадовець.
За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода, з невеликим дощем і мокрим снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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