Відкачали 7 млн кубометрів води: на Волині борються із паводком. ВІДЕО

Відкачали 7 млн кубометрів води: на Волині борються із паводком. ВІДЕО
У населених пунктах Волині, де на заплави вийшли річки Прип’ять у Ковельському районі та Стохід у Камінь-Каширському, за два тижні відкачали 7 мільйонів кубометрів води з присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь.

Як розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді, де нині підтоплені пасовища.

Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій.

Як долають наслідки підтоплення у Любешівській громаді
У селі Седлище Любешівської громади працює насосна станція, котра щогодини відкачує 144 тисячі кубометрів води, зазначив машиніст насосних установок Григорій Мартинчук. Каже: зараз працює один насос, а якщо настане великий паводок, то будуть використовувати ще три.

"В 8 годин приїжджаю і включаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохід. В даний час працює один насос", — говорить працівник.

Тиждень тому почала прибувати у підвал приватного будинку жителя села Седлище Василя Матюка. Чоловік розповів: така ситуація була й торік.

Окрім води, що стоїть біля подвір’я, каже чоловік, підтоплені і городи.

"Оце нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Сантиметрів сім зараз води. Це вже другій рік так. На городі в нас так само. На паях минулого року викисло чотири гектари пшениці, мусили пересівати. В цьому році я не знаю, що там останеться", — сказав Василь Матюк.

Жителька села Седлище Юлія Домальчук розповіла: доводиться чекати, поки вода зійде самостійно.

"Бувають таки роки, що вода майже під хлівом. Ну а поки що отак. А як буде далі – побачимо. – Як ви боретесь? У вас же грядки біля хати. – Грядки так і є, чекаємо поки вода спаде і все. – В льосі вода стоїть? – Да. З льоха носимо відрами", — сказала пенсіонерка.

Вода з полів сходить у магістральний канал, далі — у скидний, який скеровує її в річку Стохід. Таким чином намагаються запобігти затопленням і підтопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.

З його слів, загальна площа осушувальних систем Любешівської експлуатаційної дільниці — 24,5 тисячі гектарів.

Станом на 27 грудня, каже Віктор Крисько, рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів.

"І сніг, і дощ, і ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Ґрунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях блюдця є, по селах стоїть, не сходить вода. У нас є 16 насосних станцій, працює 9-10 кожен день", — сказав посадовець.

За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода, з невеликим дощем і мокрим снігом.


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Теги: паводок, Волинь, боротьба
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