Відкачали 7 млн кубометрів води: на Волині борються із паводком. ВІДЕО





Як розповів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді, де нині підтоплені пасовища.



Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій.



Як долають наслідки підтоплення у Любешівській громаді

У селі Седлище Любешівської громади працює насосна станція, котра щогодини відкачує 144 тисячі кубометрів води, зазначив машиніст насосних установок Григорій Мартинчук. Каже: зараз працює один насос, а якщо настане великий паводок, то будуть використовувати ще три.



"В 8 годин приїжджаю і включаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохід. В даний час працює один насос", — говорить працівник.



Тиждень тому почала прибувати у підвал приватного будинку жителя села Седлище Василя Матюка. Чоловік розповів: така ситуація була й торік.



Окрім води, що стоїть біля подвір’я, каже чоловік, підтоплені і городи.



"Оце нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Сантиметрів сім зараз води. Це вже другій рік так. На городі в нас так само. На паях минулого року викисло чотири гектари пшениці, мусили пересівати. В цьому році я не знаю, що там останеться", — сказав Василь Матюк.



Жителька села Седлище Юлія Домальчук розповіла: доводиться чекати, поки вода зійде самостійно.



"Бувають таки роки, що вода майже під хлівом. Ну а поки що отак. А як буде далі – побачимо. – Як ви боретесь? У вас же грядки біля хати. – Грядки так і є, чекаємо поки вода спаде і все. – В льосі вода стоїть? – Да. З льоха носимо відрами", — сказала пенсіонерка.



Вода з полів сходить у магістральний канал, далі — у скидний, який скеровує її в річку Стохід. Таким чином намагаються запобігти затопленням і підтопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.



З його слів, загальна площа осушувальних систем Любешівської експлуатаційної дільниці — 24,5 тисячі гектарів.



Станом на 27 грудня, каже Віктор Крисько, рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів.



"І сніг, і дощ, і ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Ґрунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях блюдця є, по селах стоїть, не сходить вода. У нас є 16 насосних станцій, працює 9-10 кожен день", — сказав посадовець.



За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода, з невеликим дощем і мокрим снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У населених пунктах Волині, де на заплави вийшли річки Прип’ять у Ковельському районі та Стохід у Камінь-Каширському, за два тижні відкачали 7 мільйонів кубометрів води з присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь.Як розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді, де нині підтоплені пасовища.Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій.У селі Седлище Любешівської громади працює насосна станція, котра щогодини відкачує 144 тисячі кубометрів води, зазначив машиніст насосних установок Григорій Мартинчук. Каже: зараз працює один насос, а якщо настане великий паводок, то будуть використовувати ще три."В 8 годин приїжджаю і включаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохід. В даний час працює один насос", — говорить працівник.Тиждень тому почала прибувати у підвал приватного будинку жителя села Седлище Василя Матюка. Чоловік розповів: така ситуація була й торік.Окрім води, що стоїть біля подвір’я, каже чоловік, підтоплені і городи."Оце нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Сантиметрів сім зараз води. Це вже другій рік так. На городі в нас так само. На паях минулого року викисло чотири гектари пшениці, мусили пересівати. В цьому році я не знаю, що там останеться", — сказав Василь Матюк.Жителька села Седлище Юлія Домальчук розповіла: доводиться чекати, поки вода зійде самостійно."Бувають таки роки, що вода майже під хлівом. Ну а поки що отак. А як буде далі – побачимо. – Як ви боретесь? У вас же грядки біля хати. – Грядки так і є, чекаємо поки вода спаде і все. – В льосі вода стоїть? – Да. З льоха носимо відрами", — сказала пенсіонерка.Вода з полів сходить у магістральний канал, далі — у скидний, який скеровує її в річку Стохід. Таким чином намагаються запобігти затопленням і підтопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.З його слів, загальна площа осушувальних систем Любешівської експлуатаційної дільниці — 24,5 тисячі гектарів.Станом на 27 грудня, каже Віктор Крисько, рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів."І сніг, і дощ, і ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Ґрунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях блюдця є, по селах стоїть, не сходить вода. У нас є 16 насосних станцій, працює 9-10 кожен день", — сказав посадовець.За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода, з невеликим дощем і мокрим снігом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію