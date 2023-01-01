За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
Сьогодні, 09:50
За добу окупаційна армія втратила близько 920 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:
– особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,
– танків ‒ 5940 (+27) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,
– артилерійських систем – 8391 (+15) од,
– РСЗВ – 935 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 617 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
– крилаті ракети ‒ 1620 (+0),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,
– спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:
– особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,
– танків ‒ 5940 (+27) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,
– артилерійських систем – 8391 (+15) од,
– РСЗВ – 935 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 617 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
– крилаті ракети ‒ 1620 (+0),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,
– спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)
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