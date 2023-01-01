За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк

За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк
За добу окупаційна армія втратила близько 920 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:

– особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,

– танків ‒ 5940 (+27) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,

– артилерійських систем – 8391 (+15) од,

– РСЗВ – 935 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 617 (+1) од,

– літаків – 329 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),

– крилаті ракети ‒ 1620 (+0),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,

– спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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