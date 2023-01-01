За добу окупаційна армія втратила близько ще 920 вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:



– особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,



– танків ‒ 5940 (+27) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,



– артилерійських систем – 8391 (+15) од,



– РСЗВ – 935 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 617 (+1) од,



– літаків – 329 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),



– крилаті ракети ‒ 1620 (+0),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,



– спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу окупаційна армія втратила близько 920 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:– особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,– танків ‒ 5940 (+27) од,– бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,– артилерійських систем – 8391 (+15) од,– РСЗВ – 935 (+1) од,– засоби ППО ‒ 617 (+1) од,– літаків – 329 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),– крилаті ракети ‒ 1620 (+0),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,– спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

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