На Луганщині загинув 23-річний Герой з Волині Олексій Самарчук

На Луганщині загинув 23-річний Герой з Волині Олексій Самарчук
На війні загинув воїн з Волині Олексій Самарчук.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Із превеликим жалем та сумом повідомляємо про чергову сумну звістку, яка надійшла до нашої громади.

У боротьбі за нашу свободу загинув уродженець села Запілля – Самарчук Олексій Вікторович, 20.02.1999 р.н. Воїн був призваний на службу 26.12.2022. Обірвалося життя Олексія Вікторовича 25.12.2023 внаслідок мінометного обстрілу в районі н.п. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч загиблого та час поховання буде повідомлено додатково.
На Луганщині загинув 23-річний Герой з Волині Олексій Самарчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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