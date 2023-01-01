На Луганщині загинув 23-річний Герой з Волині Олексій Самарчук

Олексій Самарчук.



Про це



"Із превеликим жалем та сумом повідомляємо про чергову сумну звістку, яка надійшла до нашої громади.



У боротьбі за нашу свободу загинув уродженець села Запілля – Самарчук Олексій Вікторович, 20.02.1999 р.н. Воїн був призваний на службу 26.12.2022. Обірвалося життя Олексія Вікторовича 25.12.2023 внаслідок мінометного обстрілу в районі н.п. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області". - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч загиблого та час поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Із превеликим жалем та сумом повідомляємо про чергову сумну звістку, яка надійшла до нашої громади.У боротьбі за нашу свободу загинув уродженець села Запілля – Самарчук Олексій Вікторович, 20.02.1999 р.н. Воїн був призваний на службу 26.12.2022. Обірвалося життя Олексія Вікторовича 25.12.2023 внаслідок мінометного обстрілу в районі н.п. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч загиблого та час поховання буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію