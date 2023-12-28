Путін попередив Сі про намір воювати з Україною щонайменше 5 років, – ЗМІ

володимир путін сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що росія "буде воювати <щонайменше> п'ять років" в Україні.



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Видання припускає, що це був спосіб путіна підсумувати ситуацію, яка на той момент була несприятливою для росії, і запевнити Сі, який приїхав до рф вперше після вторгнення в Україну, що росія врешті-решт вийде переможцем.



"Ймовірний підтекст полягав у тому, що затяжна війна буде на користь добре озброєному партнеру Китаю. З іншого боку, ця репліка також була попередженням Сі, щоб він не змінював своєї проросійської позиції", - йдеться в повідомленні.



Незалежно від того, чи переконав він Сі, репліка путіна на саміті є ключем до розуміння низки загадкових подій у російсько-китайських відносинах – від китайської миротворчої місії в Європі в травні до звільнення китайського міністра закордонних справ кілька місяців потому".



"Nikkei Asia" зазначає, що нещодавно газета "The New York Times" повідомила, що принаймні з вересня путін використовує посередників, щоб дати зрозуміти, що він відкритий до припинення вогню за умови, що росія зможе зберегти території, які вона зараз окупує.



"Але з огляду на слова путіна, сказані Сі в березні, оприлюднені численними джерелами, знайомими з дипломатичним маневруванням між Китаєм і росією, повідомлення про наміри російського лідера припинити вогонь не слід сприймати за чисту монету", – наголошує азійське видання.



Цілком можливо, що путін хоче лише створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть миру напередодні президентських виборів у росії в березні, вважаючи, що така атмосфера буде сприятливою для нього на виборах.



Тим часом, Китай переглянув свою стратегію, частково на основі березневої заяви Путіна про "п'ять років".



Якщо війна між росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції Сі на його безпрецедентний третій термін на посаді президента Китаю та генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це також може вплинути на велику мету Сі – об'єднання Тайваню з материковим Китаєм, вважає "Nikkei Asia".



Втім, видання припускає, що путін не повністю переконав Сі.



Також зазначається, що Сі затаїв образу на путіна ще з часів китайсько-російського саміту, що відбувся 4 лютого 2022 року, в день відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.



Путін був єдиним лідером великої держави, який відвідав церемонію відкриття – і зіграв на почутті обов’язку Китаю перед ним. Під час саміту Зимових Олімпійських ігор путін нібито не подавав жодних ознак того, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну, але це вторгнення відбулося 24 лютого – одразу після Олімпіади-2022.



"Несподівана атака викликала паніку в Китаї", – пише "Nikkei Asia", нагадуючи, що за 20 днів до цього Сі і путін оголосили про "безмежне" партнерство між їхніми країнами, тому у світі дійшли висновку, що Китай дав мовчазну згоду на повномасштабне вторгнення росії.



"Nikkei Asia" вважає, що це було не так: Китай неправильно оцінив справжні наміри росії, вважаючи, що війська рф вторгнуться лише в східну частину України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання "Nikkei Asia" з посиланням на джерела стверджує, що під час зустрічі в Москві в березні 2023 року президент росіїсказав своєму китайському колезі, що росія "буде воювати <щонайменше> п'ять років" в Україні.Про це пише Українська правда з посиланням на Nikkei Asia.Видання припускає, що це був спосіб путіна підсумувати ситуацію, яка на той момент була несприятливою для росії, і запевнити Сі, який приїхав до рф вперше після вторгнення в Україну, що росія врешті-решт вийде переможцем."Ймовірний підтекст полягав у тому, що затяжна війна буде на користь добре озброєному партнеру Китаю. З іншого боку, ця репліка також була попередженням Сі, щоб він не змінював своєї проросійської позиції", - йдеться в повідомленні.Незалежно від того, чи переконав він Сі, репліка путіна на саміті є ключем до розуміння низки загадкових подій у російсько-китайських відносинах – від китайської миротворчої місії в Європі в травні до звільнення китайського міністра закордонних справ кілька місяців потому"."Nikkei Asia" зазначає, що нещодавно газета "The New York Times" повідомила, що принаймні з вересня путін використовує посередників, щоб дати зрозуміти, що він відкритий до припинення вогню за умови, що росія зможе зберегти території, які вона зараз окупує."Але з огляду на слова путіна, сказані Сі в березні, оприлюднені численними джерелами, знайомими з дипломатичним маневруванням між Китаєм і росією, повідомлення про наміри російського лідера припинити вогонь не слід сприймати за чисту монету", – наголошує азійське видання.Цілком можливо, що путін хоче лише створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть миру напередодні президентських виборів у росії в березні, вважаючи, що така атмосфера буде сприятливою для нього на виборах.Тим часом, Китай переглянув свою стратегію, частково на основі березневої заяви Путіна про "п'ять років".Якщо війна між росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції Сі на його безпрецедентний третій термін на посаді президента Китаю та генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це також може вплинути на велику мету Сі – об'єднання Тайваню з материковим Китаєм, вважає "Nikkei Asia".Втім, видання припускає, що путін не повністю переконав Сі.Також зазначається, що Сі затаїв образу на путіна ще з часів китайсько-російського саміту, що відбувся 4 лютого 2022 року, в день відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.Путін був єдиним лідером великої держави, який відвідав церемонію відкриття – і зіграв на почутті обов’язку Китаю перед ним. Під час саміту Зимових Олімпійських ігор путін нібито не подавав жодних ознак того, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну, але це вторгнення відбулося 24 лютого – одразу після Олімпіади-2022."Несподівана атака викликала паніку в Китаї", – пише "Nikkei Asia", нагадуючи, що за 20 днів до цього Сі і путін оголосили про "безмежне" партнерство між їхніми країнами, тому у світі дійшли висновку, що Китай дав мовчазну згоду на повномасштабне вторгнення росії."Nikkei Asia" вважає, що це було не так: Китай неправильно оцінив справжні наміри росії, вважаючи, що війська рф вторгнуться лише в східну частину України.

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