У російській армії закінчуються лейтенанти, - ГУР

У російській армії закінчуються лейтенанти, - ГУР
Військове керівництво росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у телеграмі.

Таке рішення москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.

З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.

Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік ― підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.

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Теги: втрати, росія
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