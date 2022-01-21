На Волині горів житловий будинок: власницю госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні вранці, 28 грудня, рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою 2-х водяних стволів ліквідували пожежу в житловому будинку в Нововолинську.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 08:45. Горіння, що виникло в одній з кімнат, ліквідоване о 09:07. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.



Причина встановлюється. Під час пожежі травмувалась власниця будинку, 1936 р.н. Жінку госпіталізували до лікарні.



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