У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно





Двоє моряків поранені, повідомляє



Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа.



"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.



До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.



Через розв'язану росією війну кораблі підривалися на мінах і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують.

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