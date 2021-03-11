У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно
Сьогодні, 11:10
На ворожій міні в Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами.
Двоє моряків поранені, повідомляє LB.ua з посиланням на Сили оборони півдня і ДПСУ.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа.
"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.
До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
Через розв'язану росією війну кораблі підривалися на мінах і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують.
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Двоє моряків поранені, повідомляє LB.ua з посиланням на Сили оборони півдня і ДПСУ.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа.
"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.
До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
Через розв'язану росією війну кораблі підривалися на мінах і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують.
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