У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині
Сьогодні, 11:55
Сьогодні, 27 грудня, у Вараській громаді провели в останню путь Героя Володимира Баля, який народився у Колках на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Вараська міськрада.
Військовослужбовець 18 грудня виконував бойове завдання біля села Роботине Пологівського району Запорізької області й потрапив під ворожий обстріл.
24-річний Володимир Баль народився у смт Колки Волинської області. Після школи навчався в Колківському ВПУ (нині Центр професійної освіти) за спеціальністю "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів". Із 2018 року проходив службу за контрактом військовій частині 3045 Національної гвардії України. Із 2019 року служив на посаді командира групи.
У Володимира залишилися батьки, дружина і маленька донька.
Поховають Захисника у смт Колки Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Вараська міськрада.
Військовослужбовець 18 грудня виконував бойове завдання біля села Роботине Пологівського району Запорізької області й потрапив під ворожий обстріл.
24-річний Володимир Баль народився у смт Колки Волинської області. Після школи навчався в Колківському ВПУ (нині Центр професійної освіти) за спеціальністю "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів". Із 2018 року проходив службу за контрактом військовій частині 3045 Національної гвардії України. Із 2019 року служив на посаді командира групи.
У Володимира залишилися батьки, дружина і маленька донька.
Поховають Захисника у смт Колки Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розстріл українських військових на Запоріжжі: в Офісі генпрокурора назвали ймовірних підозрюваних
Сьогодні, 12:16
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:02
У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині
Сьогодні, 11:55
У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно
Сьогодні, 11:10