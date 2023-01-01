У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині

Сьогодні, 27 грудня, у Вараській громаді провели в останню путь Героя, який народився у Колках на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Вараська міськрада.Військовослужбовець 18 грудня виконував бойове завдання біля села Роботине Пологівського району Запорізької області й24-річний Володимир Баль народився у смт Колки Волинської області. Після школи навчався в Колківському ВПУ (нині Центр професійної освіти) за спеціальністю "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів". Із 2018 року проходив службу за контрактом військовій частині 3045 Національної гвардії України. Із 2019 року служив на посаді командира групи.У Володимира залишилися батьки, дружина і маленька донька.Поховають Захисника у смт Колки Волинської області.