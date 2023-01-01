У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині

У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині
Сьогодні, 27 грудня, у Вараській громаді провели в останню путь Героя Володимира Баля, який народився у Колках на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Вараська міськрада.

Військовослужбовець 18 грудня виконував бойове завдання біля села Роботине Пологівського району Запорізької області й потрапив під ворожий обстріл.
У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині

24-річний Володимир Баль народився у смт Колки Волинської області. Після школи навчався в Колківському ВПУ (нині Центр професійної освіти) за спеціальністю "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів". Із 2018 року проходив службу за контрактом військовій частині 3045 Національної гвардії України. Із 2019 року служив на посаді командира групи.

У Володимира залишилися батьки, дружина і маленька донька.

Поховають Захисника у смт Колки Волинської області.


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Теги: загиблі, війна
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