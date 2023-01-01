На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних

На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
На Волині водій у стані сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 100 американських доларів, аби уникнути відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 27 грудня, у Ковелі близько 22-ї години на вулиці Володимирській патрульні зупинили автомобіль Daihatsu Terios, через те що водій проїхав на червоний сигнал світлофора та порушив вимогу знаку 3.21. (В’їзд заборонено).

Під час спілкування інспектори виявили у правопорушника ознаки алкогольного сп’яніння. Після чого запропонували йому пройти огляд на місці — він відмовився, проте погодився пройти його у медичному закладі.

Під час доставлення керманича до закладу охорони здоров’я, останній почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. Охоронці порядку попередили порушника, що його дії можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність, але чоловіка це не зупинило. І він поклав патрульним кошти у сумі 100 американських доларів. Проходити огляд у лікаря нарколога також відмовився.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.

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Теги: Ковель, водій, патрульні
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