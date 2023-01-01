Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Володимира Баля

Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Володимира Баля
Колківська громада на Волині втратила на війні Героя, 24-річного головного сержанта Володимира Баля.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

Загинув Володимир Баль 18 грудня 2023 року в Запорізькій області, під час ворожого обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.
Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Володимира Баля

«Висловлюємо рідним та близьким загиблого Володимира щирі співчуття. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.

Про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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