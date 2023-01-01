Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Володимира Баля
Сьогодні, 14:49
Колківська громада на Волині втратила на війні Героя, 24-річного головного сержанта Володимира Баля.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
Загинув Володимир Баль 18 грудня 2023 року в Запорізькій області, під час ворожого обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.
«Висловлюємо рідним та близьким загиблого Володимира щирі співчуття. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.
Про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
Загинув Володимир Баль 18 грудня 2023 року в Запорізькій області, під час ворожого обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.
«Висловлюємо рідним та близьким загиблого Володимира щирі співчуття. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.
Про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.
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