Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Володимира Баля

Колківська громада на Волині втратила на війні Героя, 24-річного головного сержантаПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.Загинув Володимир Баль 18 грудня 2023 року в Запорізькій області, під час ворожого обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.«Висловлюємо рідним та близьким загиблого Володимира щирі співчуття. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.Про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.