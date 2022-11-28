Отруїли російського пропагандиста Красовського

Російського пропагандиста та колишнього главу прокремлівського телеканалу RT Антона Красовського було отруєно.



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Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський потрапив до лікарні, в українській розвідці кажуть, що пропагандист "отруївся".



"На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - заявив пропагандист.



За даними джерел у розвідці, російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць співрозмовник не навів.



"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", - зазначив співрозмовник видання з української розвідки.



Нагадаємо, Красовський закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! та колишнього главу прокремлівського телеканалу RTбуло отруєно.Про це пише Українська правда Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський потрапив до лікарні, в українській розвідці кажуть, що пропагандист "отруївся"."На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - заявив пропагандист.За даними джерел у розвідці, російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць співрозмовник не навів."Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", - зазначив співрозмовник видання з української розвідки.Нагадаємо, Красовський закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей.

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