Отруїли російського пропагандиста Красовського

Отруїли російського пропагандиста Красовського
Російського пропагандиста та колишнього главу прокремлівського телеканалу RT Антона Красовського було отруєно.

Про це пише Українська правда.

Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський потрапив до лікарні, в українській розвідці кажуть, що пропагандист "отруївся".

"На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - заявив пропагандист.
Отруїли російського пропагандиста Красовського

За даними джерел у розвідці, російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць співрозмовник не навів.

"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", - зазначив співрозмовник видання з української розвідки.

Нагадаємо, Красовський закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей.

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Теги: пропаганда, росія
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