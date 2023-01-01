На Різдво сповістили про загибель Героя з Волині Іллі Фоміна

Захищаючи Україну від російського окупанта, героїчно загинув 25-річний маневичанинПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаСумне Різдво зустрічає сьогодні Маневицький край. Страшна звістка знову прийшла у громаду та оповила чорним крилом сім’ю Фоміних з Маневич. Захищаючи Україну від російського окупанта, героїчно загинув 25-річний маневичанинВоїн мужньо захищав Вітчизну від ворога з листопада 2022 року. Старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.«Ще одне молоде життя забрала ворожа куля. Невимовний біль… У Героя залишилися батьки, дружина та брат. Батько відважного солдата, Сергій Єгорович нещодавно повернувся з пекла війни, де захищав рідну Батьківщину від російської навали. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Українського Воїна. Щирі співчуття рідним і близьким захисника. Сьогодні ввечері у пошані зустрічаємо земляка-Героя на рідній Маневиччині. Про час зустрічі скорботного кортежу та про час поховання повідомлю згодом. Світла пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.