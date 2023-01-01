Із Волині доправили на фронт допомогу на 7 мільйонів

Представники міськради з Нововолинська напередодні Різдва відвідали Захисників, які працюють на Лиманському, Херсонському та Запорізькому напрямках.Про це у фейсбуці повідомив мерПередали допомогу військовим на понад 7 мільйонів гривень, з них 4,1 мільйона – субвенція Володимирської міської ради. Завезли обладнання, на яке був запит від військових, а саме:- 9 квадрокоптерів Mavic 3 PRO,- 4 антидронові рушниці,- 10 квадрокоптерів Mavic 3 Thermal,- 7 квадрокоптерів Mavic 3 Enterprise,- 5 зарядних станцій EcoFlow,- 5 генераторів,- підсилювачі сигналу антени для Mavic 3 та інше.«Звісно, привезли бійцям багато солодощів, щоб додати трішки святкового настрою. Вдалося зустрітися з різними підрозділами. Поговорили з нашими земляками з Нововолинської та сусідніх громад, передали їм вітання з дому», -зазначив Карпус.Нагадаємо, Луцька міська радана 2024 рік.