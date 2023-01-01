Із Волині доправили на фронт допомогу на 7 мільйонів
Сьогодні, 13:07
Представники міськради з Нововолинська напередодні Різдва відвідали Захисників, які працюють на Лиманському, Херсонському та Запорізькому напрямках.
Про це у фейсбуці повідомив мер Борис Карпус.
Передали допомогу військовим на понад 7 мільйонів гривень, з них 4,1 мільйона – субвенція Володимирської міської ради. Завезли обладнання, на яке був запит від військових, а саме:
- 9 квадрокоптерів Mavic 3 PRO,
- 4 антидронові рушниці,
- 10 квадрокоптерів Mavic 3 Thermal,
- 7 квадрокоптерів Mavic 3 Enterprise,
- 5 зарядних станцій EcoFlow,
- 5 генераторів,
- підсилювачі сигналу антени для Mavic 3 та інше.
«Звісно, привезли бійцям багато солодощів, щоб додати трішки святкового настрою. Вдалося зустрітися з різними підрозділами. Поговорили з нашими земляками з Нововолинської та сусідніх громад, передали їм вітання з дому», -зазначив Карпус.
Нагадаємо, Луцька міська рада прийняла бюджет громади на 2024 рік.
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Про це у фейсбуці повідомив мер Борис Карпус.
Передали допомогу військовим на понад 7 мільйонів гривень, з них 4,1 мільйона – субвенція Володимирської міської ради. Завезли обладнання, на яке був запит від військових, а саме:
- 9 квадрокоптерів Mavic 3 PRO,
- 4 антидронові рушниці,
- 10 квадрокоптерів Mavic 3 Thermal,
- 7 квадрокоптерів Mavic 3 Enterprise,
- 5 зарядних станцій EcoFlow,
- 5 генераторів,
- підсилювачі сигналу антени для Mavic 3 та інше.
«Звісно, привезли бійцям багато солодощів, щоб додати трішки святкового настрою. Вдалося зустрітися з різними підрозділами. Поговорили з нашими земляками з Нововолинської та сусідніх громад, передали їм вітання з дому», -зазначив Карпус.
Нагадаємо, Луцька міська рада прийняла бюджет громади на 2024 рік.
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