Як кухарі Нацгвардії в Луцьку готують різдвяні страви

Як кухарі Нацгвардії в Луцьку готують різдвяні страви
Кухарі Національної гвардії України з Луцьку розкрили секрети підготовки різдвяних страв.

Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.

Святвечір, або Святий вечір, є одним із найбільш традиційних та урочистих свят українського народу. Попри війну, яку нам нав`язала росія, щоби знищити нашу націю, культуру та право на життя - ми боремося за своє! Не зважаючи на складний час об`єднуємося, дотримуючись обрядів, звичаїв та родинного затишку.

Головною подією Святвечора є спільна вечеря, яку називають "Святковою вечерею", відповідно готують на передодні Різдва 24 грудня, саме в цей день наші військові кухарі починаючи з п`ятої ранку, взялися до приготування пісних страв на стіл, які подають на цю вечерю, використовуючи святкову розкладку меню.

«В меню буде дванадцять страв. В першу чергу - це традиційна кутя з медом, маком та горіхами, пампушки з часником, вареники з картоплею, риба запечена, узвар, салат та багато інших, але для цього нам потрібно зробити ще багато роботи», - розповідає кухар Наталія.

«Перед тим, як подавати святкову вечерю, насамперед застеляємо стіл скатертиною і підкладаємо сіно та ставимо дідуха, як символ старших поколінь та життєвого циклу і передачі традицій з покоління в покоління. Він є своєрідним містком між минулим та майбутнім», - каже військовий кухар Марія.

Розтирання маку в макітрі – це справа чоловіча і кухар Василь віднісся до даної роботи відповідально, цей складник буде використовуватися для добавки в кутю, що є частиною святкового обряду. Під час роботи кухарі згадували свої родини та що вони зазвичай готували в цей день на стіл. Військовому кухареві Тетяні більш до вподоби картопля в мундирах по-селянськи, яку вона планує приготувати на вечерю.

Під час настання Святвечора, присутні однією гвардійською військовою родиною збираються навколо столу, і всі разом розпалять свічки та помоляться Богу за Перемогу правди та справедливий Мир - за Україну.


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Теги: Нацгвардія, Луцьк, наближають перемогу
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