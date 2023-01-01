Через потепління на Волині – повінь





Про це пише



Через значне потепління та надмірні опади на території двох громад на Волині триває зимовий паводок. На заплави вийшли річки Прип’ять у Ковельському та Стохід у Камінь-Каширському районах.



Як розповів у коментарі заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській і Любешівській громадах. Там річки вийшли на заплави і підтопили пасовища.



Для боротьби із зимовим паводком щоденно працюють від 12 до 15 насосних станцій. Зі слів Ростислава Кравчука, починаючи із середини грудня станції уже відкачали майже два мільйони кубометрів води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у низці громад фіксують значні підтоплення, спричинене істотним потеплінням.Про це пише Суспільне Через значне потепління та надмірні опади на території двох громад на Волині триває зимовий паводок.у Ковельському та Стохід у Камінь-Каширському районах.Як розповів у коментарі заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській і Любешівській громадах. Там річки вийшли на заплави і підтопили пасовища.Для боротьби із зимовим паводком щоденно працюють від 12 до 15 насосних станцій. Зі слів Ростислава Кравчука, починаючи із середини грудня станції уже відкачали майже два мільйони кубометрів води.

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