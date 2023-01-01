Волинянин Олександр Сілівончик поліг через 4 дні після дня народження

Волинянин Олександр Сілівончик поліг через 4 дні після дня народження
Сьогодні, 25 грудня, у світле Різдво, громада Ковеля отримала важку новину про загибель на фронті краянина Олександра Сілівончика.

Про це у телеграмі повідомив ковельський мер Ігор Чайка.

20 грудня йому виповнилося 47 років. А учора, 24 грудня, воїн загинув поблизу села Діброва на Луганщині, залишаючись вірним військовому обов’язку до останнього подиху.

Олександр Сілівончик пішов до війська у перший же день повномасштабної війни, до того багато років пропрацювавши оператором котельні у локомотивному депо. Через стан здоров’я він не мав досвіду строкової армії чи служби під час АТО.

«Але по-іншому у такий час він би і не зміг. Бо був дуже достойним чоловіком і знав, що має захищати своє і своїх – дружину Тетяну, синів Максима і Дениса і всіх, кого любив. Щирий, відкритий, добрий… Висловлюю щирі співчуття рідним Олександра Сілівончика. Вічна йому пам’ять, честь, вдячність і слава!» - зазначив Ігор Чайка.

Як тільки стане відомо, коли відбудеться прощання із Героєм, міська влада обіцяє повідомити.

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Теги: загиблі, війна
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