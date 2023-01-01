Синоптики попередили про можливе підтоплення заплав Прип’яті





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.



Синоптики опублікували попередження про гідрологічні явища.



«19-22 грудня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться ріст рiвнiв води на 0.1-0.3 м над рiвнями 18 грудня на 08 год. Вихід та подальше затоплення заплав», - йдеться у повідомленні.



Водночас синоптики попередили, що рівень небезпечності цього підтоплення – перший, так званий «жовтий».



Довідково:



«Жовтий» рівень небезпеки означає, що погодні умови у регіоні можуть призвести до пошкоджень інфраструктури і навколишнього середовища.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ріст рівнів води у річках басейну Прип’яті на Волині можливе підтоплення заплав.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.Синоптики опублікували попередження про гідрологічні явища.«19-22 грудня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться ріст рiвнiв води на 0.1-0.3 м над рiвнями 18 грудня на 08 год. Вихід та подальше затоплення заплав», - йдеться у повідомленні.Водночас синоптики попередили, що рівень небезпечності цього підтоплення – перший, так званий «жовтий».

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