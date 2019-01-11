Як на Волині готують унікальну страву







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Одними з тих, хто зберігає кулінарні традиції краю, є подружжя Козачуків зі Смідина.



Як розповів господар Володимир Козачук, аби приготувати давню місцеву страву, спершу слід розпалити піч на бабиній літній кухні. "Це чоловіча робота: накласти дров, підпалити, а далі все дружина робить", — каже волинянин.



Господиня Людмила Козачук говорить: печена капуста — це особлива страва. Зі слів волинянки, готувати капусту в печі навчилася від місцевих господинь 40 років тому, коли приїхала сюди жити.



Говорить: відтоді ніде більш такої страви не куштувала.



"Печемо ми зимою і в грубці, і в печі. Страва дуже смачна і коронне блюдо на празник", — зазначила господиня.



Коли вогонь у печі вигорів, качани капусти цілими закладають у жар, без посуду та жодних спецій. Після цього, каже Людмила Козачук, страву благословляють молитвою.



"В Смідині отак роблять. Ще й сусіди приносять. І щоб не поплутати капусту, встромлюють в качан записочку. Господи, благослови Святим духом. І закриваємо затулочкою. Завісимо, бо капуста печеться цілу ніч!" — каже волинянка.





Капусту із печі господиня дістає лише на ранок. Після того, спечена страва схолола, каже Людмила Козачук, верхні обвуглені листки знімають та викидають.



"Ріжемо не дрібно, ріжеться як по масло, вона аж просто тріщить, хрящить та капуста", — зазначила волинянка.



До капусти додають сіль та перець, заправляють олією з часником, додають солені огірки, розсіл з них та цибулю і подають до столу.

"Капусту ставили в центрі стола. До неї можуть смакувати варенички або домашніх хлібчик свіжий печений. Так що припрошуємо", - каже ґаздиня.



Зі слів волинянина Володимира Козачука, печена капуста щоразу смакує по-іншому, проте секрет приготування страви знає лише господиня. Додає, що запорукою вдалої печеної капусти є хороший настрій та добрі гості.



Два місяці тому "Смідинська капуста" виграла грант від Українського культурного фонду, розповідала керівниця місцевого ЦНАПу Олена Крук, котра є авторкою проєкту під назвою "ЗD-подорож кулінарною спадщиною "Смідинська капуста".



"Загальна сума проєкту — 409 тисяч гривень. Головним результатом цього проєкту — було створення ЗD-подорожі: як саме готують цю Смідинську капусту", — каже посадовиця.



Отримані гроші витрачають на створення реклами "Смідинській капусті", зокрема формують дегустаційні набори, які безоплатно поштою відправляють тим, хто залишив заявку на сайті громади, говорить одна з реалізаторок проєкту Оксана Петрук.



З її слів, уже відправили понад 150 коробок з усіма інгредієнтами для тих, хто залишав заявки.



Як додала Оксана Петрук, їхню "Смідинську капусту" внесли до обласного переліку гастрономічної спадщини, а наступного року планують подати цю страву до національного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селі Смідин Ковельського району гастрономічну культуру області представляє "Смідинська капуста". Місцеві господині готують цю страву в печі за рецептами, котрим десятки років.Про це пише Суспільне Одними з тих, хто зберігає кулінарні традиції краю, є подружжя Козачуків зі Смідина.Як розповів господар, аби приготувати давню місцеву страву, спершу слід розпалити піч на бабиній літній кухні. "Це чоловіча робота: накласти дров, підпалити, а далі все дружина робить", — каже волинянин.Господиняговорить: печена капуста — це особлива страва. Зі слів волинянки, готувати капусту в печі навчилася від місцевих господинь 40 років тому, коли приїхала сюди жити.Говорить: відтоді ніде більш такої страви не куштувала."Печемо ми зимою і в грубці, і в печі. Страва дуже смачна і коронне блюдо на празник", — зазначила господиня.Коли вогонь у печі вигорів, качани капусти цілими закладають у жар, без посуду та жодних спецій. Після цього, каже Людмила Козачук, страву благословляють молитвою."В Смідині отак роблять. Ще й сусіди приносять. І щоб не поплутати капусту, встромлюють в качан записочку. Господи, благослови Святим духом. І закриваємо затулочкою. Завісимо, бо капуста печеться цілу ніч!" — каже волинянка.Капусту із печі господиня дістає лише на ранок. Після того, спечена страва схолола, каже Людмила Козачук, верхні обвуглені листки знімають та викидають."Ріжемо не дрібно, ріжеться як по масло, вона аж просто тріщить, хрящить та капуста", — зазначила волинянка.До капусти додають сіль та перець, заправляють олією з часником, додають солені огірки, розсіл з них та цибулю і подають до столу."Капусту ставили в центрі стола. До неї можуть смакувати варенички або домашніх хлібчик свіжий печений. Так що припрошуємо", - каже ґаздиня.Зі слів волинянина Володимира Козачука, печена капуста щоразу смакує по-іншому, проте секрет приготування страви знає лише господиня. Додає, що запорукою вдалої печеної капусти є хороший настрій та добрі гості.Два місяці тому "Смідинська капуста" виграла грант від Українського культурного фонду, розповідала керівниця місцевого ЦНАПу, котра є авторкою проєкту під назвою "ЗD-подорож кулінарною спадщиною "Смідинська капуста"."Загальна сума проєкту — 409 тисяч гривень. Головним результатом цього проєкту — було створення ЗD-подорожі: як саме готують цю Смідинську капусту", — каже посадовиця.Отримані гроші витрачають на створення реклами "Смідинській капусті", зокрема формують дегустаційні набори, які безоплатно поштою відправляють тим, хто залишив заявку на сайті громади, говорить одна з реалізаторок проєктуЗ її слів, уже відправили понад 150 коробок з усіма інгредієнтами для тих, хто залишав заявки.Як додала Оксана Петрук, їхню "Смідинську капусту" внесли до обласного переліку гастрономічної спадщини, а наступного року планують подати цю страву до національного.

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